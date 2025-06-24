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Атака рф на Днепр унесла жизни 7 человек, пострадали около 70, среди них - 10 детей

Киев • УНН

 • 728 просмотра

Число жертв российской атаки на Днепр возросло до семи, около 70 человек пострадали, среди них 10 детей. В Самаре двое погибших и 9 пострадавших, четверо из которых в тяжелом состоянии.

Атака рф на Днепр унесла жизни 7 человек, пострадали около 70, среди них - 10 детей

Число жертв атаки рф на Днепр возросло до семи, около 70 человек пострадали, в том числе 10 детей, сообщил во вторник глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.

В Днепре число жертв российской атаки возросло до семи. Пострадавших около 70. Среди них десять детей. Пять раненых - "тяжелые". Врачи делают все возможное

- написал Лысак.

По его словам, цифры еще уточняются.

"К сожалению, количество людей, которых затронула эта атака, постоянно растет. Впрочем, их могло быть в разы больше. Очень многие из тех, кто находился в зоне поражения, в момент удара были в укрытии. Это спасло десятки жизней, - сказал Лысак. - Поэтому в очередной раз подчеркиваю: не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Обязательно переходите в безопасное место".

"В Самаре двое погибших. 9 пострадавших, большинство госпитализированы. Четверо человек в тяжелом состоянии", - указал Лысак.

Атака рф на Днепр: спасатели показали последствия24.06.25, 13:33 • 1036 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Днепропетровская область
Днепр
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