Атака окупантів на селище у Запорізькій області: зруйновано інфраструктуру та пожежне авто
Київ • УНН
Російські війська завдали два удари по Василівському району Запорізької області. Під час атаки згоріло авто рятувальників, яке ліквідовувало пожежу. Постраждалих немає.
росіяни завдали два удари по території одного із селищ Василівського району Запорізької області. Під вогонь потрапила місцева інфраструктура і техніка рятувальників. Про це повідомляє УНН з посиланням на уточнив голову Запорізької ОВА Івана Федорова у Telegram.
Деталі
За його словами, авто рятувальників, яке знаходилося під час атаки окупантів на ліквідації пожежі - згоріло, адже удар прийшовся саме по ньому.
За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.
Блекаут на окупованих територіях: атака БПЛА на ТОТ Запоріжжя та Херсонщини 03.06.25, 10:29 • 2600 переглядiв
Нагадаємо
Внаслідок нічної атаки окупантів на пожежно-рятувальну частину на Запоріжжі кількість постраждалих рятувальників зросла до 12. Пожежна частина розбита.