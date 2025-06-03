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Від радянського спадку до стандартів НАТО: Україна шукає рішення для обслуговування техніки з усього світу
11:55 • 71549 перегляди

Від радянського спадку до стандартів НАТО: Україна шукає рішення для обслуговування техніки з усього світу

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Атака окупантів на селище у Запорізькій області: зруйновано інфраструктуру та пожежне авто

Київ • УНН

 • 1364 перегляди

Російські війська завдали два удари по Василівському району Запорізької області. Під час атаки згоріло авто рятувальників, яке ліквідовувало пожежу. Постраждалих немає.

Атака окупантів на селище у Запорізькій області: зруйновано інфраструктуру та пожежне авто

росіяни завдали два удари по території одного із селищ Василівського району Запорізької області. Під вогонь потрапила місцева інфраструктура і техніка рятувальників. Про це повідомляє УНН з посиланням на уточнив голову Запорізької ОВА Івана Федорова у Telegram.

Деталі

За його словами, авто рятувальників, яке знаходилося під час атаки окупантів на ліквідації пожежі - згоріло, адже удар прийшовся саме по ньому.

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Блекаут на окупованих територіях: атака БПЛА на ТОТ Запоріжжя та Херсонщини 03.06.25, 10:29 • 2600 переглядiв

Нагадаємо

Внаслідок нічної атаки окупантів на пожежно-рятувальну частину на Запоріжжі кількість постраждалих рятувальників зросла до 12. Пожежна частина розбита.

Лілія Набока

Лілія Набока

ВійнаКримінал та НП
Запорізька область
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