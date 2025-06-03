Атака окупантів на селище у Запорізькій області: зруйновано інфраструктуру та пожежне авто

росіяни завдали два удари по території одного із селищ Василівського району Запорізької області. Під вогонь потрапила місцева інфраструктура і техніка рятувальників. Про це повідомляє УНН з посиланням на уточнив голову Запорізької ОВА Івана Федорова у Telegram.

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За його словами, авто рятувальників, яке знаходилося під час атаки окупантів на ліквідації пожежі - згоріло, адже удар прийшовся саме по ньому.

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

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Нагадаємо

Внаслідок нічної атаки окупантів на пожежно-рятувальну частину на Запоріжжі кількість постраждалих рятувальників зросла до 12. Пожежна частина розбита.