Атака оккупантов на поселок в Запорожской области: разрушена инфраструктура и пожарный автомобиль
Киев • УНН
Российские войска нанесли два удара по Васильевскому району Запорожской области. Во время атаки сгорел автомобиль спасателей, который ликвидировал пожар. Пострадавших нет.
россияне нанесли два удара по территории одного из поселков Васильевского района Запорожской области. Под огонь попала местная инфраструктура и техника спасателей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на уточнил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram.
Детали
По его словам, авто спасателей, которое находилось во время атаки оккупантов на ликвидации пожара - сгорело, ведь удар пришелся именно по нему.
По предварительной информации, обошлось без пострадавших.
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Напомним
Вследствие ночной атаки оккупантов на пожарно-спасательную часть на Запорожье количество пострадавших спасателей возросло до 12. Пожарная часть разбита.