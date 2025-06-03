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Атака оккупантов на поселок в Запорожской области: разрушена инфраструктура и пожарный автомобиль

Киев • УНН

 • 1002 просмотра

Российские войска нанесли два удара по Васильевскому району Запорожской области. Во время атаки сгорел автомобиль спасателей, который ликвидировал пожар. Пострадавших нет.

Атака оккупантов на поселок в Запорожской области: разрушена инфраструктура и пожарный автомобиль

россияне нанесли два удара по территории одного из поселков Васильевского района Запорожской области. Под огонь попала местная инфраструктура и техника спасателей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на уточнил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram.

Детали

По его словам, авто спасателей, которое находилось во время атаки оккупантов на ликвидации пожара - сгорело, ведь удар пришелся именно по нему.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Блэкаут на оккупированных территориях: атака БПЛА на ВОТ Запорожья и Херсонщины03.06.25, 10:29 • 2574 просмотра

Напомним

Вследствие ночной атаки оккупантов на пожарно-спасательную часть на Запорожье количество пострадавших спасателей возросло до 12. Пожарная часть разбита.

Лилия Набока

Лилия Набока

ВойнаКриминал и ЧП
Запорожская область
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