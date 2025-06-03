Атака оккупантов на поселок в Запорожской области: разрушена инфраструктура и пожарный автомобиль

россияне нанесли два удара по территории одного из поселков Васильевского района Запорожской области. Под огонь попала местная инфраструктура и техника спасателей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на уточнил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram.

Детали

По его словам, авто спасателей, которое находилось во время атаки оккупантов на ликвидации пожара - сгорело, ведь удар пришелся именно по нему.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Блэкаут на оккупированных территориях: атака БПЛА на ВОТ Запорожья и Херсонщины

Напомним

Вследствие ночной атаки оккупантов на пожарно-спасательную часть на Запорожье количество пострадавших спасателей возросло до 12. Пожарная часть разбита.