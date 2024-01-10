Атака на Нікополь свідчить про використання рф нових дронів з камерами нічного бачення - РВА
Київ • УНН
росія атакувала Нікополь за допомогою безпілотника нічного бачення, пошкодивши лінію електропередач; про жертви не повідомляється.
росіяни застосували новий дрон з камерами нічного бачення під час вечірньої атаки на Нікополь Дніпропетровської області. Про це повідомив голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко, пише УНН.
Пізно ввечері росіяни атакували Нікополь за допомогою БпЛА-камікадзе, а вночі здійснили обстріл населеного пункту Марганецької ТГ зі ствольної артилерії.. Вечірня атака БпЛА свідчить про використання росіянами нових дронів з камерами нічного бачення
За його словами, подібні дрони вже довгий час використовуються на фронті, але на території Нікопольського району це перший випадок.
Нагадаємо
Російські військові у вівторок ввечері атакували Нікополь ударним БПЛА. Є пошкодження, зокрема, лінії електропередач. Вночі окупанти також обстріляли з важкої артилерії селище Марганецької громади. Люди не постраждали.
Ворог вдарив понад 100 разів по Запорізькій області, випустив 43 дрони: є руйнування 10.01.24, 09:02 • 31593 перегляди