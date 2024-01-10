Атака на Никополь свидетельствует об использовании рф новых дронов с камерами ночного видения - РВА

россияне применили новый дрон с камерами ночного видения во время вечерней атаки на Никополь Днепропетровской области. Об этом сообщил председатель Никопольского РВА Евгений Евтушенко, пишет УНН.

Поздно вечером россияне атаковали Никополь с помощью БпЛА-камикадзе, а ночью осуществили обстрел населенного пункта Марганецкой ТГ из ствольной артиллерии. Вечерняя атака БпЛА свидетельствует об использовании россиянами новых дронов с камерами ночного видения - написал Евтушенко в Telegram.

По его словам, подобные дроны уже долгое время используются на фронте, но на территории Никопольского района это первый случай.

Напомним

Российские военные во вторник вечером атаковали Никополь ударным БПЛА. Есть повреждения, в частности, линии электропередач. Ночью оккупанты также обстреляли из тяжелой артиллерии поселок Марганецкой громады. Люди не пострадали.

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