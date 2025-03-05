Атака дронів: зафіксовані ударні БпЛА над Україною
Київ • УНН
Повітряні сили ЗСУ повідомляють про атаку ворожих дронів-камікадзе на кілька областей України. Зафіксовано рух БпЛА у Чернігівській, Сумській, Полтавській та Дніпропетровській областях.
Україні триває атака ворожих дронів. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.
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Згідно з інформацією, зараз противник застосовує дрони-камікадзе, змінюючи маршрути їх польоту та намагаючись обійти систему ППО.
Відтак, на Чернігівщині оголошена загроза повітряного удару. Мешканцям рекомендовано залишатися в укриттях, адже можлива робота ППО.
Також зафіксовано переміщення БпЛА із Сумщини у напрямку області.
На Полтавщині теж помічений рух ворожих дронів у бік Лубен, а на Дніпропетровщині безпілотники спрямовані в південно-східному напрямку.
Наголошуємо, що населенню рекомендується дотримуватися правил безпеки, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та залишатися в укриттях до відбою загрози.
Повітряні Сили попереджають про рух ворожих дронів над Україною04.03.25, 22:09 • 30592 перегляди