Атака дронов: зафиксированы ударные БПЛА над Украиной
Киев • УНН
Воздушные силы ВСУ сообщают об атаке вражеских дронов-камикадзе на несколько областей Украины. Зафиксировано движение БПЛА в Черниговской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях.
В Украине продолжается атака вражеских дронов. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
Детали
Согласно информации, сейчас противник использует дроны-камикадзе, меняя маршруты их полета и пытаясь обойти систему ПВО.
Таким образом, в Черниговской области объявлена угроза воздушного удара. Жителям рекомендовано оставаться в укрытиях, так как возможна работа ПВО.
Также зафиксировано перемещение БПЛА из Сумской области в направлении области.
В Полтавской области также замечено движение вражеских дронов в сторону Лубен, а в Днепропетровской области беспилотники направлены в юго-восточном направлении.
Подчеркиваем, что населению рекомендуется соблюдать правила безопасности, не игнорировать сигналы воздушной тревоги и оставаться в укрытиях до отмены угрозы.
Воздушные Силы предупреждают о движении вражеских дронов над Украиной04.03.25, 22:09 • 30591 просмотр