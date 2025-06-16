Атака дронів на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинок
Київ • УНН
Вночі 16 червня росія атакувала Київську область безпілотниками. В Обухівському районі поранено 60-річного чоловіка, пошкоджено приватний будинок та господарські споруди.
У ніч проти 16 червня росія атакувала безпілотниками Київську область. Внаслідок ворожого обстрілу чоловік отримав поранення, пошкоджені будинок і господарчі споруди. Про це інформує начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник у Telegram, передає УНН.
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"На жаль, в Обухівському районі поранення отримав чоловік 60 років. У нього різані рани руки та обличчя. Медична допомога надана на місці", - написав чиновник.
Микола Калашник повідомив, що пошкоджено приватний будинок та господарчі споруди.
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