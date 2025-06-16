Атака дронов на Киевскую область: ранен мужчина, поврежден дом

В ночь на 16 июня россия атаковала беспилотниками Киевскую область. В результате вражеского обстрела мужчина получил ранения, повреждены дом и хозяйственные постройки. Об этом информирует начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник в Telegram, передает УНН.

Детали

"К сожалению, в Обуховском районе ранения получил мужчина 60 лет. У него резаные раны руки и лица. Медицинская помощь оказана на месте", - написал чиновник.

Николай Калашник сообщил, что повреждены частный дом и хозяйственные постройки.

Напомним

Российская армия активизировала использование неуправляемых авиационных ракет на южном направлении для поддержки штурмовых действий. Авиация запускает ракеты с безопасного расстояния, чтобы избежать ПВО.

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