Атака дронов на Киевскую область: ранен мужчина, поврежден дом
Киев • УНН
Ночью 16 июня россия атаковала Киевскую область беспилотниками. В Обуховском районе ранен 60-летний мужчина, повреждены частный дом и хозяйственные постройки.
В ночь на 16 июня россия атаковала беспилотниками Киевскую область. В результате вражеского обстрела мужчина получил ранения, повреждены дом и хозяйственные постройки. Об этом информирует начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник в Telegram, передает УНН.
Детали
"К сожалению, в Обуховском районе ранения получил мужчина 60 лет. У него резаные раны руки и лица. Медицинская помощь оказана на месте", - написал чиновник.
Николай Калашник сообщил, что повреждены частный дом и хозяйственные постройки.
Напомним
Российская армия активизировала использование неуправляемых авиационных ракет на южном направлении для поддержки штурмовых действий. Авиация запускает ракеты с безопасного расстояния, чтобы избежать ПВО.
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