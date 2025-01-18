Атака дронів на Дніпропетровщині: зайнялася пожежа на підприємстві та нова жертва у Кривому Розі

Агресор обстріляв Дніпропетровщину, відтак зайнялася пожежа на території промислового підприємства. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

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Ворог намагався уразити інфраструктуру міста дронами-камікадзе типу Shahed. Унаслідок атаки зазнало пошкоджень промислове підприємство. На місці сталася пожежа, яку вдалося ліквідувати зусиллями рятувальників.

Також окупанти застосували важку артилерію, завдавши удару по Марганецькій громаді. На щастя, попри інтенсивність атак, обійшлося без жертв чи поранених.

Втім, на жаль, стало відомо про смерть жінки, яка отримала поранення під час ракетного обстрілу Кривого Рогу. Загальна кількість загиблих внаслідок тієї атаки зросла до п’яти осіб.

Нагадаємо

Учора було поінформовано, що через ракетний удару країни-агресора по Кривому Рогу постраждало 14 людей, включаючи чотирьох дітей віком від 1,5 до 12 років. П'ятеро поранених перебували в лікарні, троє з них у важкому стані.

Кількість постраждалих внаслідок удару рф по Кривому Рогу зросла до 14 - ОВА