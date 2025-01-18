Атака дронов на Днепропетровщине: загорелся пожар на предприятии и новая жертва в Кривом Роге
Киев • УНН
Российские войска атаковали Днепропетровскую область дронами Shahed, вызвав пожар на промышленном объекте. В результате предыдущего ракетного удара по Кривому Рогу количество погибших возросло до пяти человек.
Агрессор обстрелял Днепропетровскую область, поэтому загорелся пожар на территории промышленного предприятия. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.
Детали
Враг пытался поразить инфраструктуру города дронами-камикадзе типа Shahed. В результате атаки было повреждено промышленное предприятие. На месте произошел пожар, который удалось ликвидировать усилиями спасателей.
Также оккупанты применили тяжелую артиллерию, нанеся удар по Марганецкой громаде. К счастью, несмотря на интенсивность атак, обошлось без жертв или раненых.
Впрочем, к сожалению, стало известно о смерти женщины, которая получила ранения во время ракетного обстрела Кривого Рога. Общее количество погибших в результате той атаки возросло до пяти человек.
Напомним
Вчера было проинформировано, что из-за ракетного удара страны-агрессора по Кривому Рогу пострадало 14 человек, включая четырех детей в возрасте от 1,5 до 12 лет. Пятеро раненых находились в больнице, трое из них в тяжелом состоянии.
Количество пострадавших в результате удара рф по Кривому Рогу возросло до 14 - ОВА17.01.25, 19:45 • 28355 просмотров