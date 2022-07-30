Армія рф намагається замінити знищені мости біля Херсона двома понтонними переправами - британська розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. Російські війська, дуже вірогідно, звели дві понтонні переправи біля Херсона на заміну пошкодженим мостам, а також запустили поромну переправу, повідомило сьогодні вранці міністерство оборони Великої Британії у зведенні на основі розвідданих, пише УНН.
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"У районі Херсона російські війська, швидше за все, встановили два понтонні мости та поромну переправу, щоб компенсувати той факт, що довколишні мости були пошкоджені внаслідок нещодавніх ударів", - зазначили у британській розвідці.
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Там також вказують, що на нещодавно окупованих територіях на півдні України "встановлена росією влада, швидше за все, зазнаватиме зростаючого тиску з боку москви, щоб зміцнити свій контроль над регіоном і підготуватися до референдуму про приєднання до росії пізніше цього року". "Наразі росія класифікує окуповані території як ті, що перебувають під тимчасовою "військово-цивільною адміністрацією". Місцева влада, ймовірно, змушує населення розкривати особисті дані для складання списків виборців", - додали у МО Британії.
Також британська розвідка вказує, що "цілком імовірно, що Україна успішно відбила маломасштабні російські атаки з лінії фронту, що давно встановилася, в районі Донецька на Донбасі".
Доповнення
Тимчасовий виконувач обов'язків голови Херсонської ОВА Дмитро Бутрій повідомив, що ЗСУ завдали влучного удару по Антонівському мосту, зруйнувавши у такий спосіб логістичні та транспортні шляхи рашистів.
Після цього окупанти почали наводити понтонну переправу поруч з Антонівським мостом, про що повідомив херсонський депутат Сергій Хлань.
Поліція Херсонської області повідомила, що в Херсоні окупанти заволоділи пасажирським теплоходом і використовують як переправу замість Антонівського мосту.