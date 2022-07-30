Армія рф намагається замінити знищені мости біля Херсона двома понтонними переправами - британська розвідка

Цитата

"У районі Херсона російські війська, швидше за все, встановили два понтонні мости та поромну переправу, щоб компенсувати той факт, що довколишні мости були пошкоджені внаслідок нещодавніх ударів", - зазначили у британській розвідці.

Деталі

Там також вказують, що на нещодавно окупованих територіях на півдні України "встановлена росією влада, швидше за все, зазнаватиме зростаючого тиску з боку москви, щоб зміцнити свій контроль над регіоном і підготуватися до референдуму про приєднання до росії пізніше цього року". "Наразі росія класифікує окуповані території як ті, що перебувають під тимчасовою "військово-цивільною адміністрацією". Місцева влада, ймовірно, змушує населення розкривати особисті дані для складання списків виборців", - додали у МО Британії.

Також британська розвідка вказує, що "цілком імовірно, що Україна успішно відбила маломасштабні російські атаки з лінії фронту, що давно встановилася, в районі Донецька на Донбасі".

Доповнення

Тимчасовий виконувач обов'язків голови Херсонської ОВА Дмитро Бутрій повідомив, що ЗСУ завдали влучного удару по Антонівському мосту, зруйнувавши у такий спосіб логістичні та транспортні шляхи рашистів.

Після цього окупанти почали наводити понтонну переправу поруч з Антонівським мостом, про що повідомив херсонський депутат Сергій Хлань.

Поліція Херсонської області повідомила, що в Херсоні окупанти заволоділи пасажирським теплоходом і використовують як переправу замість Антонівського мосту.