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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
12:21 • 64130 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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Нова мішень: окупанти будують понтонну переправу біля Антонівського мосту – Хлань

Нова мішень: окупанти будують понтонну переправу біля Антонівського мосту – Хлань

Київ • УНН

 • 122749 перегляди

КИЇВ. 28 липня. УНН. Російські окупанти будують понтонну переправу біля Антонівського мосту у Херсоні, який було пошкоджено внаслідок ударів ЗСУ. Про це у Facebook повідомив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань, інформує УНН

Цитата

"Херсонщина. Окупанти наводять понтонну переправу поруч з Антонівським мостом. HIMERS вже в очікуванні нової мішені", – написав Хлань.

Нагадаємо

У Генштабі ЗСУ готові до можливої спроби російських окупантів відновити Антонівський міст.

Тимчасовий виконувач обов'язків голови Херсонської ОВА Дмитро Бутрій повідомив, що вночі 27 липня ЗСУ завдали влучного удару по Антонівському мосту, зруйнувавши у такий спосіб логістичні та транспортні шляхи рашистів.

Українські Національні Новини

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