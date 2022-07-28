Нова мішень: окупанти будують понтонну переправу біля Антонівського мосту – Хлань

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"Херсонщина. Окупанти наводять понтонну переправу поруч з Антонівським мостом. HIMERS вже в очікуванні нової мішені", – написав Хлань.

Нагадаємо

У Генштабі ЗСУ готові до можливої спроби російських окупантів відновити Антонівський міст.

Тимчасовий виконувач обов'язків голови Херсонської ОВА Дмитро Бутрій повідомив, що вночі 27 липня ЗСУ завдали влучного удару по Антонівському мосту, зруйнувавши у такий спосіб логістичні та транспортні шляхи рашистів.