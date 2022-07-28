Новая мишень: оккупанты строят понтонную переправу возле Антоновского моста – Хлань

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"Херсонская область. Оккупанты наводят понтонную переправу рядом с Антоновским мостом. HIMERS уже в ожидании новой мишени", – написал Хлань.

Напомним

В Генштабе ВСУ готовы к возможной попытке российских оккупантов восстановить Антоновский мост.

Временный исполняющий обязанности главы Херсонской ОВА Дмитрий Бутрий сообщил, что ночью 27 июля ВСУ нанесли точный удар по Антоновскому мосту, разрушив таким образом логистические и транспортные пути рашистов.