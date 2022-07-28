У Генштабі готові до можливої спроби окупантів відновити Антонівський міст

Цитата

"Було завдано вплив на Антонівський міст, неодноразово завданий нами вплив. Противник намагався відновити його, в подальшому ми вжили відповідних заходів. На даний час є суттєве руйнування в мосту і конструкціях мосту. Ми прогнозуємо, що противник також буде намагатися відновити це положення, ми до цього готові", - сказав Громов.

Доповнення

Тимчасовий виконувач обов'язків голови Херсонської ОВА Дмитро Бутрій повідомляв 27 липня, що влучним ударом по Антонівському мосту у Херсоні Збройні сили України зруйнували логістичні та транспортні шляхи російських окупантів.

Речниця Сил оборони півдня Наталя Гуменюк в ефірі національного телемарафону на запитання про удари по Антонівському мосту відповіла, що вони були, але філігранні.

Радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань зазначив, що проїзд Антонівським мостом після удару ЗСУ неможливий.