В Генштабе готовы к возможной попытке оккупантов восстановить Антоновский мост

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"Было оказано влияние на Антоновский мост, неоднократно нанесенное нами влияние. Противник пытался восстановить его, в дальнейшем мы приняли соответствующие меры. Сейчас есть существенное разрушение в мосту и конструкциях моста. Мы прогнозируем, что противник также будет пытаться восстановить это положения, мы к этому готовы", – сказал Громов.

Дополнение

Временный исполняющий обязанности главы Херсонской ОВА Дмитрий Бутрий сообщал 27 июля, что точным ударом по Антоновскому мосту в Херсоне Вооруженные силы Украины разрушили логистические и транспортные пути российских оккупантов.

Спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона на вопрос об ударах по Антоновскому мосту ответила, что они были, но филигранные.

Советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань отметил, что проезд по Антоновскому мосту после удара ВСУ невозможен.