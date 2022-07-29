В Херсоні окупанти заволоділи пасажирським теплоходом і використовують як переправу замість Антонівського мосту
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. Поліція Херсонської області повідомила, що в Херсоні окупанти заволоділи пасажирським теплоходом і використовують як переправу замість Антонівського мосту, передає УНН.
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В Херсоні військові рф заволоділи пасажирським теплоходом, який був пришвартований на Карантинному острові.
Нині відомо, що окупаційні війська використовують теплохід для переправлення через річку Дніпро в районі пошкодженого Антонівського мосту.
За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження.
Нагадаємо
Влучним ударом по Антонівському мосту у Херсоні Збройні сили України зруйнували логістичні та транспортні шляхи російських окупантів.