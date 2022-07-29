В Херсоне оккупанты завладели пассажирским теплоходом и используют как переправу вместо Антоновского моста
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. Полиция Херсонской области сообщила, что в Херсоне оккупанты завладели пассажирским теплоходом и используют как переправу вместо Антоновского моста, передает УНН.
Детали
В Херсоне военные России завладели пассажирским теплоходом, который был пришвартован на Карантинном острове.
В настоящее время известно, что оккупационные войска используют теплоход для переправки через реку Днепр в районе поврежденного Антоновского моста.
По этому факту полиция открыла уголовное производство.
Напомним
Точным ударом по Антоновскому мосту в Херсоне Вооруженные силы Украины разрушили логистические и транспортные пути русских оккупантов.