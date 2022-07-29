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В Херсоне оккупанты завладели пассажирским теплоходом и используют как переправу вместо Антоновского моста

Киев • УНН

 • 206537 просмотра

КИЕВ. 29 июля. УНН. Полиция Херсонской области сообщила, что в Херсоне оккупанты завладели пассажирским теплоходом и используют как переправу вместо Антоновского моста, передает УНН.

Детали

В Херсоне военные России завладели пассажирским теплоходом, который был пришвартован на Карантинном острове.

В настоящее время известно, что оккупационные войска используют теплоход для переправки через реку Днепр в районе поврежденного Антоновского моста.

По этому факту полиция открыла уголовное производство.

Напомним

Точным ударом по Антоновскому мосту в Херсоне Вооруженные силы Украины разрушили логистические и транспортные пути русских оккупантов.

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