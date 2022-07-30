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Армия рф пытается заменить уничтоженные мосты возле Херсона двумя понтонными переправами - британская разведка

Армия рф пытается заменить уничтоженные мосты возле Херсона двумя понтонными переправами - британская разведка

Киев • УНН

 • 246527 просмотра

КИЕВ. 30 июля. УНН. Российские войска, по всей вероятности, возвели две понтонные переправы возле Херсона на замену поврежденным мостам, а также запустили паромную переправу, сообщило сегодня утром министерство обороны Великобритании в сводке на основе разведданных, пишет УНН.

Цитата

"В районе Херсона российские войска, скорее всего, установили два понтонных моста и паромную переправу, чтобы компенсировать тот факт, что близлежащие мосты были повреждены в результате недавних ударов", - отметили в британской разведке.

Детали

Там также указывают, что на недавно оккупированных территориях на юге Украины "установленная россией власть, скорее всего, будет испытывать растущее давление со стороны москвы, чтобы укрепить свой контроль над регионом и подготовиться к референдуму о присоединении к россии позже в этом году". "В настоящее время россия классифицирует оккупированные территории как находящиеся под временной "военно-гражданской администрацией". Местные власти, вероятно, заставляют население раскрывать личные данные для составления списков избирателей", - добавили в МО Британии.

Также британская разведка указывает, что "вполне вероятно, что Украина успешно отразила маломасштабные российские атаки с давно установившейся линии фронта в районе Донецка на Донбассе".

Дополнение

Временный исполняющий обязанности главы Херсонской ОВА Дмитрий Бутрий сообщил, что ВСУ нанесли точный удар по Антоновскому мосту, разрушив таким образом логистические и транспортные пути рашистов.

После этого оккупанты начали наводить понтонную переправу рядом с Антоновским мостом, о чем сообщил херсонский депутат Сергей Хлань.

Полиция Херсонской области сообщила, что в Херсоне оккупанты завладели пассажирским теплоходом и используют как переправу вместо Антоновского моста.

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