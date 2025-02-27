"Армія+" запускає нове опитування - про обмін бойовим досвідом
Київ • УНН
У застосунку "Армія+" запустили опитування щодо обміну бойовим досвідом між військовими ЗСУ. Опитування з 14 питань триватиме до 13 березня та допоможе визначити найкращі практики обміну досвідом.
У застосунку для військових "Армія+" запустили опитування про обмін бойовим досвідом. Воно допоможе дізнатися, чи можна вважати механізми для обміну досвідом ефективними та які варто застосовувати.
Про це повідомило Міністерство оборони, передає УНН.
"Ми очікуємо, що опитування допоможе визначити найкращі практики, що вже використовуються у військах, та виявити проблеми, які потрібно усунути. Результати ляжуть в основу оновлених підходів до збору, обробки та поширення бойового досвіду серед підрозділів ЗСУ", - зазначив тимчасовий виконувач обовʼязків заступника командувача Сухопутних військ Олег Гончарук.
Опитування триватиме до 13 березня. Воно міститиме 14 запитань, відповіді на них займуть до 10 хвилин.
Усього у "Армія+" проведено дев’ять опитувань, під час яких зібрано 130000 відповідей від військових.
Нагадаємо
Застосунок "Армія+ " почав працювати 8 серпня 2024 року. За словами президента Володимира Зеленського на презентації, надалі застосунок наповнюватиметься новими функціями та можливостями, до того ж, там будуть курси та навчальні програми, захищена комунікація між воїнами.