"Армия+" запускает новый опрос - об обмене боевым опытом
Киев • УНН
В приложении «Армия+» запустили опрос по обмену боевым опытом между военными ВСУ. Опрос из 14 вопросов продлится до 13 марта и поможет определить лучшие практики обмена опытом.
В приложении для военных «Армия+» запустили опрос об обмене боевым опытом. Он поможет узнать, можно ли считать механизмы для обмена опытом эффективными и какие стоит применять.
Об этом сообщило Министерство обороны, передает УНН.
«Мы ожидаем, что опрос поможет определить лучшие практики, которые уже используются в войсках, и выявить проблемы, которые нужно устранить. Результаты лягут в основу обновленных подходов к сбору, обработке и распространению боевого опыта среди подразделений ВСУ», - отметил временно исполняющий обязанности заместителя командующего Сухопутных войск Олег Гончарук.
Опрос продлится до 13 марта. Он будет содержать 14 вопросов, ответы на них займут до 10 минут.
Всего в «Армия+» проведено девять опросов, во время которых собрано 130000 ответов от военных.
Напомним,
Приложение «Армия+» начало работать 8 августа 2024 года. По словам президента Владимира Зеленского на презентации, в дальнейшем приложение будет наполняться новыми функциями и возможностями, к тому же, там будут курсы и учебные программы, защищенная коммуникация между воинами.