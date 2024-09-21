Армія рф за добу атакувала Чернігівщину артилерією, мінометами та дронами: 86 вибухів
Київ • УНН
Російські війська атакували Новгород-Сіверську, Семенівську та Сновську громади Чернігівської області. Використовувалися артилерія, міномети, FPV-дрони та безпілотники для скидання вибухівки. Жертв серед місцевого населення не зафіксовано.
Російські війська минулої доби атакували три громади Чернігівської області з артилерії, мінометів та дронами, зафіксовано 86 вибухів, повідомили у суботу у Північному регіональному представництві ДПСУ у Facebook, пише УНН.
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"Армія рф протягом доби атакувала три прикордонні громади Чернігівщини: Новгород-Сіверську Семенівську та Сновську. Вогонь вели зі ствольної артилерії та мінометів, також атакували дронами та скидали вибухівку з безпілотників", - повідомили у Північному регіональному представництві ДПСУ і перечислили:
- Новгород-Сіверська громада: - 3 вибухи (приходи, ймовірно скид вибухових пристроїв з БпЛА) та 1 вибух (прихід, ймовірно FPV-дрон) в районі н.п. Грем’яч, - 8 вибухів (приходи, ймовірно скид вибухових пристроїв з БпЛА), в районі н.п. Камʼянська Слобода.
- Семенівська громада: - 6 вибухів (приходи, ймовірно FPV-дрони), в районі н.п. Заріччя, - 2 вибухи (прихід, ймовірно FPV-дрон) в районі н.п. Леонівка, - 10 вибухів (приходів, ймовірно вибухові пристрої скинуті з БпЛА) та 10 вибухів (приходи, ймовірно ствольна артилерія) в районі н.п. Медведівка, - 4 вибухи (приходи, ймовірно з міномет 120 мм) та 14 вибухів (приходи, ймовірно ствольна артилерія) в районі н.п. Миколаївка, - 15 вибухів (приходів, ймовірно ствольна артилерія) та 7 вибухів (приходи, ймовірно з міномета 120 мм) в районі н.п. Янжулівка.
- Сновська громада: - 3 вибухи (приходи, ймовірно з міномет 120 мм) в районі н.п. Містки, - 3 вибухи (приходи, ймовірно з міномета 120 мм) в районі н.п. Клюси.
Інформація про загиблих чи травмованих осіб внаслідок обстрілів серед місцевого населення не зафіксована.
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