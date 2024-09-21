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Армія рф за добу атакувала Чернігівщину артилерією, мінометами та дронами: 86 вибухів

Армія рф за добу атакувала Чернігівщину артилерією, мінометами та дронами: 86 вибухів

Київ • УНН

 • 21496 перегляди

Російські війська атакували Новгород-Сіверську, Семенівську та Сновську громади Чернігівської області. Використовувалися артилерія, міномети, FPV-дрони та безпілотники для скидання вибухівки. Жертв серед місцевого населення не зафіксовано.

Російські війська минулої доби атакували три громади Чернігівської області з артилерії, мінометів та дронами, зафіксовано 86 вибухів, повідомили у суботу у Північному регіональному представництві ДПСУ у Facebook, пише УНН.

Деталі

"Армія рф протягом доби атакувала три прикордонні громади Чернігівщини: Новгород-Сіверську Семенівську та Сновську. Вогонь вели зі ствольної артилерії та мінометів, також атакували дронами та скидали вибухівку з безпілотників", - повідомили у Північному регіональному представництві ДПСУ і перечислили:

  • Новгород-Сіверська громада: - 3 вибухи (приходи, ймовірно скид вибухових пристроїв з БпЛА) та 1 вибух (прихід, ймовірно FPV-дрон) в районі н.п. Грем’яч, - 8 вибухів (приходи, ймовірно скид вибухових пристроїв з БпЛА), в районі н.п. Камʼянська Слобода. 
  • Семенівська громада: - 6 вибухів (приходи, ймовірно FPV-дрони), в районі н.п. Заріччя, - 2 вибухи (прихід, ймовірно FPV-дрон) в районі н.п. Леонівка, - 10 вибухів (приходів, ймовірно вибухові пристрої скинуті з БпЛА) та 10 вибухів (приходи, ймовірно ствольна артилерія) в районі н.п. Медведівка, - 4 вибухи (приходи, ймовірно з міномет 120 мм) та 14 вибухів (приходи, ймовірно ствольна артилерія) в районі н.п. Миколаївка, - 15 вибухів (приходів, ймовірно ствольна артилерія) та 7 вибухів (приходи, ймовірно з міномета 120 мм) в районі н.п. Янжулівка. 
  • Сновська громада: - 3 вибухи (приходи, ймовірно з міномет 120 мм) в районі н.п. Містки, - 3 вибухи (приходи, ймовірно з міномета 120 мм) в районі н.п. Клюси.

Інформація про загиблих чи травмованих осіб внаслідок обстрілів серед місцевого населення не зафіксована.

На Сумщині вночі збито 2 "шахеди", 17 ворожих обстрілів за ніч, є жертва21.09.24, 10:55 • 18693 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
derzhavna-prykordonna-sluzhba-ukrainyДержавна прикордонна служба України
chernihivska-oblastЧернігівська область
novhorod-siverskyiНовгород-Сіверський

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