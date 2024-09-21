Армия рф за сутки атаковала Черниговскую область артиллерией, минометами и дронами: 86 взрывов

Российские войска за прошедшие сутки атаковали три громады Черниговской области из артиллерии, минометов и дронами, зафиксировано 86 взрывов, сообщили в субботу в Северном региональном представительстве ГПСУ в Facebook, пишет УНН.

Детали

"Армия рф в течение суток атаковала три пограничные громады Черниговщины: Новгород-Северскую, Семеновскую и Сновскую. Огонь вели из ствольной артиллерии и минометов, также атаковали дронами и сбрасывали взрывчатку с беспилотников", - сообщили в Северном региональном представительстве ГПСУ и перечислили:

Новгород-Северская громада: - 3 взрыва (приходы, вероятно сброс взрывных устройств с БпЛА) и 1 взрыв (приход, вероятно FPV-дрон) в районе н.п. Гремяч, - 8 взрывов (приходы, вероятно сброс взрывных устройств с БпЛА), в районе н.п. Каменская Слобода.

Семеновская громада: - 6 взрывов (приходы, вероятно FPV-дроны), в районе н.п. Заречье, - 2 взрыва (приход, вероятно FPV-дрон) в районе н.п. Леонивка, - 10 взрывов (приходы, вероятно взрывные устройства сброшены с БПЛА) и 10 взрывов (приходы, вероятно ствольная артиллерия) в районе н.п. Медведевка, - 4 взрыва (приходы, вероятно из миномет 120 мм) и 14 взрывов (приходы, вероятно ствольная артиллерия) в районе н.п. Николаевка, - 15 взрывов (приходы, вероятно ствольная артиллерия) и 7 взрывов (приходы, вероятно из миномета 120 мм) в районе н.п. Янжуловка.

Сновская громада: - 3 взрыва (приходы, вероятно из минометов 120 мм) в районе н.п. Мостки, - 3 взрыва (приходы, вероятно из миномета 120 мм) в районе н.п. Клюсы.

Информация о погибших или травмированных лицах в результате обстрелов среди местного населения не зафиксирована.

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