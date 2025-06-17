Армія рф вранці вдарила ракетою по околиці Конотопа на Сумщині: є пошкодження

Російські війська сьогодні вранці, 17 червня, завдали ракетного удару по околиці Конотопа Сумської області. Обійшлось без постраждалих, втім є пошкодження будинків. Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров, передає УНН.

Близько 8:00 ворог завдав ракетного удару по околиці Конотопа За попередньою інформацією, пошкоджені приватні будинки. На щастя, жертв та постраждалих серед цивільного населення немає. - написав Григоров.

За його словами, наслідки атаки уточнюються. На місці працюють відповідні служби.

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Повітряні сили ЗСУ повдіомляли про загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку та пізніше про ціль на Конотоп.

Доповнення

Протягом доби, з ранку 16 червня до ранку 17 червня 2025 року, російські війська здійснили понад 100 обстрілів по 35 населених пунктах в 17 територіальних громадах області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах. Ворог активно застосовував скидання ВОГ з БпЛА, РСЗВ та керовані авіаційні бомби. Також ворог здійснив удари FPV-дронами та БпЛА по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

у Сумській громаді пошкоджено 5 приватних житлових будинків, нежитлові та адміністративні приміщення, автомобіль;

у Миколаївській громаді пошкоджено приватне домоволодіння та автомобіль.

За добу з прикордонних громад евакуйовано 138 людей.

За добу повітряна тривога в області тривала 12 годин 23 хвилини.

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