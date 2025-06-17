Армія рф вранці вдарила ракетою по околиці Конотопа на Сумщині: є пошкодження
Київ • УНН
Пошкоджено будинки, але обійшлося без жертв, наслідки атаки уточнюються.
Російські війська сьогодні вранці, 17 червня, завдали ракетного удару по околиці Конотопа Сумської області. Обійшлось без постраждалих, втім є пошкодження будинків. Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров, передає УНН.
Близько 8:00 ворог завдав ракетного удару по околиці Конотопа За попередньою інформацією, пошкоджені приватні будинки. На щастя, жертв та постраждалих серед цивільного населення немає.
За його словами, наслідки атаки уточнюються. На місці працюють відповідні служби.
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Повітряні сили ЗСУ повдіомляли про загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку та пізніше про ціль на Конотоп.
Доповнення
Протягом доби, з ранку 16 червня до ранку 17 червня 2025 року, російські війська здійснили понад 100 обстрілів по 35 населених пунктах в 17 територіальних громадах області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах. Ворог активно застосовував скидання ВОГ з БпЛА, РСЗВ та керовані авіаційні бомби. Також ворог здійснив удари FPV-дронами та БпЛА по території Сумщини.
Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:
- у Сумській громаді пошкоджено 5 приватних житлових будинків, нежитлові та адміністративні приміщення, автомобіль;
- у Миколаївській громаді пошкоджено приватне домоволодіння та автомобіль.
За добу з прикордонних громад евакуйовано 138 людей.
За добу повітряна тривога в області тривала 12 годин 23 хвилини.
В Одесі атака рф забрала життя, 17 поранених, руйнування в історичному центрі17.06.25, 09:18 • 1588 переглядiв