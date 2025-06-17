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"Такие атаки - чистой воды терроризм": Зеленский отреагировал на атаку рф более 440 дронами и 32 ракетами
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Армия рф утром ударила ракетой по окрестностям Конотопа в Сумской области: есть повреждения

Киев • УНН

 • 1116 просмотра

Повреждены дома, но обошлось без жертв, последствия атаки уточняются.

Армия рф утром ударила ракетой по окрестностям Конотопа в Сумской области: есть повреждения

Российские войска сегодня утром, 17 июня, нанесли ракетный удар по окрестности Конотопа Сумской области. Обошлось без пострадавших, однако есть повреждения домов. Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров, передает УНН

Около 8:00 враг нанес ракетный удар по окрестности Конотопа По предварительной информации, повреждены частные дома. К счастью, жертв и пострадавших среди гражданского населения нет. 

- написал Григоров. 

По его словам, последствия атаки уточняются. На месте работают соответствующие службы.

Ранее 

Воздушные силы ВСУ сообщали об угрозе применения баллистического вооружения с северо-восточного направления и позже о цели на Конотоп. 

Дополнение 

В течение суток, с утра 16 июня до утра 17 июня 2025 года, российские войска совершили более 100 обстрелов по 35 населенным пунктам в 17 территориальных общинах области.  Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах.  Враг активно применял сброс ВОГ с БпЛА, РСЗО и управляемые авиационные бомбы. Также враг совершил удары FPV-дронами и БпЛА по территории Сумщины.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

  • в Сумской общине повреждены 5 частных жилых домов, нежилые и административные помещения, автомобиль;
    • в Николаевской общине повреждены частное домовладение и автомобиль.

      За сутки из приграничных общин эвакуировано 138 человек.

      За сутки воздушная тревога в области продолжалась 12 часов 23 минуты.

      В Одессе атака рф унесла жизни, 17 раненых, разрушения в историческом центре17.06.25, 09:18 • 1300 просмотров

      Татьяна Краевская

      Татьяна Краевская

      Война
      Сумская область
      Вооруженные силы Украины
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