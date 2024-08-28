Армія рф вдарила по Куп'янську бомбою ФАБ-500: кількість поранених зросла до 11, серед них двоє поліцейських
Київ • УНН
Внаслідок авіаудару рф по Куп'янську постраждали 11 людей, у тому числі двоє поліцейських. Пошкоджено готель, житлові будинки, магазини та інші об'єкти цивільної інфраструктури.
Внаслідок чергової ворожої атаки по Купʼянську кількість постраждалих зросла до 11 людей, серед яких двоє поліцейських, передає УНН із посиланням на прокуратуру Харківської області.
Деталі
За даними слідства, 28 серпня близько 16:00 збройні сили рф завдали авіаційний удар по місту Купʼянськ.
Отримали поранення одинадцять людей, серед них двоє працівників поліції.
Пошкоджено готель, житлові будинки, господарчі споруди, авто, магазини, адміністративні будівлі та інші обʼєкти цивільної інфраструктури.
За попередніми даними, війська рф завдали удар по місту ФАБ-500 з УМПК.
Додамо
Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.
"... розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні.
Війська рф атакували Куп'янськ на Харківщині: троє поранених, пошкоджено адміністрацію28.08.24, 16:49 • 21143 перегляди