Армия рф ударила по Купянску бомбой ФАБ-500: количество раненых возросло до 11, среди них двое полицейских

В результате очередной вражеской атаки по Купянску количество пострадавших возросло до 11 человек, среди которых двое полицейских, передает УНН со ссылкой на прокуратуру Харьковской области.

Детали

По данным следствия, 28 августа около 16:00 вооруженные силы рф нанесли авиационный удар по городу Купянск.

Получили ранения одиннадцать человек, среди них двое сотрудников полиции.

Повреждены гостиница, жилые дома, хозяйственные постройки, авто, магазины, административные здания и другие объекты гражданской инфраструктуры.

По предварительным данным, войска рф нанесли удар по городу ФАБ-500 из УМПК.

Добавим

Прокуроры и следователи полиции принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военными.

«... начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)», - говорится в сообщении.

Війська рф атакували Куп'янськ на Харківщині: троє поранених, пошкоджено адміністрацію