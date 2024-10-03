Армія рф вдарила дроном по зупинці у Куп'янську, серед поранених 16-річна дівчина
Київ • УНН
Російські війська завдали удару дроном-камікадзе по зупинці громадського транспорту в Куп'янську. Внаслідок атаки поранено двох людей - 44-річного чоловіка та 16-річну дівчину, яких госпіталізували.
Російські війська завдали удару дроном-камікадзе по зупинці громадського транспорту в Куп'янську, поранивши двох людей, серед яких 16-річна дівчина, передає УНН з посиланням на поліцію Харківщини.
3 жовтня о 15:00 рф завдала удару дроном-камікадзе по зупинці громадського транспорту в Куп'янську, де знаходилися люди. Внаслідок атаки отримали осколкові поранення 44-річний чоловік та 16-річна дівчина, яких госпіталізували.
На місці події працюють слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки. Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення законів та звичаїв війни відповідно до ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо
На півночі Харківщини через посилення ворожих атак розглядається можливість примусової евакуації цивільного населення. Вже евакуйовано 200 сімей з трьох громад, і ще 75 залишаються.