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Армия рф ударила дроном по остановке в Купянске, среди раненых 16-летняя девушка

Армия рф ударила дроном по остановке в Купянске, среди раненых 16-летняя девушка

Киев  •  УНН

3 октября 2024, 15:03  •  688 просмотра

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Российские войска нанесли удар дроном-камикадзе по остановке общественного транспорта в Купянске. В результате атаки ранены два человека - 44-летний мужчина и 16-летняя девушка, которых госпитализировали.

Российские войска нанесли удар дроном-камикадзе по остановке общественного транспорта в Купянске, ранив двух человек, среди которых 16-летняя девушка, передает УНН со ссылкой на полицию Харьковщины.

3 октября в 15:00 рф нанесла удар дроном-камикадзе по остановке общественного транспорта в Купянске, где находились люди. В результате атаки получили осколочные ранения 44-летний мужчина и 16-летняя девушка, которых госпитализировали. 

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, криминалисты и взрывотехники. Следователи открыли уголовное производство за нарушение законов и обычаев войны в соответствии с ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Напомним 

На севере Харьковщины из-за усиления вражеских атак рассматривается возможность принудительной эвакуации гражданского населения. Уже эвакуированы 200 семей из трех громад, и еще 75 остаются. 

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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