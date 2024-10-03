Армия рф ударила дроном по остановке в Купянске, среди раненых 16-летняя девушка

Российские войска нанесли удар дроном-камикадзе по остановке общественного транспорта в Купянске, ранив двух человек, среди которых 16-летняя девушка, передает УНН со ссылкой на полицию Харьковщины.

3 октября в 15:00 рф нанесла удар дроном-камикадзе по остановке общественного транспорта в Купянске, где находились люди. В результате атаки получили осколочные ранения 44-летний мужчина и 16-летняя девушка, которых госпитализировали.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, криминалисты и взрывотехники. Следователи открыли уголовное производство за нарушение законов и обычаев войны в соответствии с ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Напомним

На севере Харьковщины из-за усиления вражеских атак рассматривается возможность принудительной эвакуации гражданского населения. Уже эвакуированы 200 семей из трех громад, и еще 75 остаются.