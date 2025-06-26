Армія рф скинула авіабомбу на агропідприємство у Харківській області: двоє людей поранені, загинула худоба

У Харківській області ворог скинув авіабомбу на територію сільськогосподарського підприємства, двоє людей отримали поранення, передає УНН із посиланням на ДСНС.

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За даними рятувальників, армія рф продовжує завдавати прицільних ударів по прифронтовим населеним пунктам Ізюмського району.

Сьогодні авіабомба поцілила у господарчу споруду на території сільськогосподарського підприємства. За попередніми даними внаслідок вибуху 2 цивільних людей зазнали поранень. Медики ДСНС надали постраждалим необхідну допомогу.

Також загинула велика рогата худоба, виникла пожежа на площі 700 кв.м.

Під загрозою повторних обстрілів до ліквідації наслідків терористичної атаки росіян залучались 2 оперативні відділення на автоцистернах та медичний розрахунок ДСНС.

У Харкові затримали 19-річну російську агентку за теракт проти військових із підривом скутера