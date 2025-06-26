Армия рф сбросила авиабомбу на агропредприятие в Харьковской области: два человека ранены, погиб скот

В Харьковской области враг сбросил авиабомбу на территорию сельскохозяйственного предприятия, два человека получили ранения, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

По данным спасателей, армия рф продолжает наносить прицельные удары по прифронтовым населенным пунктам Изюмского района.

Сегодня авиабомба попала в хозяйственную постройку на территории сельскохозяйственного предприятия. По предварительным данным, в результате взрыва 2 мирных жителя получили ранения. Медики ГСЧС оказали пострадавшим необходимую помощь.

Также погиб крупный рогатый скот, возник пожар на площади 700 кв.м.

Под угрозой повторных обстрелов к ликвидации последствий террористической атаки россиян привлекались 2 оперативных отделения на автоцистернах и медицинский расчет ГСЧС.

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