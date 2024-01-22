"Армія дронів" за тиждень знищила понад 300 одиниць російської військової техніки - Федоров
Київ • УНН
За минулий тиждень ударні роти безпілотників "Армії дронів" знищили 307 одиниць російської військової техніки, повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Це, зокрема, танки, бойові броньовані машини, самохідні артилерійські установки.
Протягом минулого тижня, ударні роти БпЛА з "Армії дронів" знищили 307 одиниць російської військової техніки. Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає УНН.
Деталі
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Так, минулого тижня "Армія дронів" ліквідувала:
- 73 танки;
- 95 бойових броньованих машин;
- 10 самохідних артилерійських установок;
- 38 гармат;
- 1 систему ППО;
- 69 вантажівок/ спецтранспорту;
- 15 одиниць радіотехнічного обладнання;
- 220 опорних пунктів;
- 2 РСЗВ;
- 369 окупантів.
Доповнення
Зазначається, що до звіту увійшли лані роти НГУ, підрозділу СБУ та 15 рот ЗСУ і 1 підрозділу Держспецзв'язку. Всі підрозділи надали відеопідтвердження ліквідації цілей.
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