"Армія дронів" за тиждень знищила понад 300 одиниць російської військової техніки - Федоров

Протягом минулого тижня, ударні роти БпЛА з "Армії дронів" знищили 307 одиниць російської військової техніки. Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає УНН.

Деталі

Українська делегація минулого тижня працювала в Давосі, показувала міжнародним топкомпаніям технології, які використовують військові на полі бою. Роботу цих технологій відчули на собі ще щонайменше 360 окупантів - розповів Федоров.

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Так, минулого тижня "Армія дронів" ліквідувала:

73 танки;

95 бойових броньованих машин;

10 самохідних артилерійських установок;

38 гармат;

1 систему ППО;

69 вантажівок/ спецтранспорту;

15 одиниць радіотехнічного обладнання;

220 опорних пунктів;

2 РСЗВ;

369 окупантів.

Доповнення

Зазначається, що до звіту увійшли лані роти НГУ, підрозділу СБУ та 15 рот ЗСУ і 1 підрозділу Держспецзв'язку. Всі підрозділи надали відеопідтвердження ліквідації цілей.

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