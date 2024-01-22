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"Армія дронів" за тиждень знищила понад 300 одиниць російської військової техніки - Федоров

"Армія дронів" за тиждень знищила понад 300 одиниць російської військової техніки - Федоров

Київ • УНН

 • 24638 перегляди

За минулий тиждень ударні роти безпілотників "Армії дронів" знищили 307 одиниць російської військової техніки, повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Це, зокрема, танки, бойові броньовані машини, самохідні артилерійські установки.

Протягом минулого тижня, ударні роти БпЛА з "Армії дронів" знищили 307 одиниць російської військової техніки. Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає УНН.

Деталі 

Українська делегація минулого тижня працювала в Давосі, показувала міжнародним топкомпаніям технології, які використовують військові на полі бою. Роботу цих технологій відчули на собі ще щонайменше 360 окупантів

- розповів Федоров.

ССО показали як HIMARS нищить ворожі "Торнадо-Г" і "Мста-С"10.01.24, 20:22 • 121268 переглядiв

Так, минулого тижня "Армія дронів" ліквідувала:

  •  73 танки;
  • 95 бойових броньованих машин;
  • 10 самохідних артилерійських установок;
  • 38 гармат;
  • 1 систему ППО;
  • 69 вантажівок/ спецтранспорту;
  • 15 одиниць радіотехнічного обладнання;
  • 220 опорних пунктів;
  • 2 РСЗВ;
  • 369 окупантів.
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Доповнення

Зазначається, що до звіту увійшли лані роти НГУ, підрозділу СБУ та 15 рот ЗСУ і 1 підрозділу Держспецзв'язку. Всі підрозділи надали відеопідтвердження ліквідації цілей.

Нагадаємо

Українські Сили спеціальних операцій знищили російську реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град", яка використовувалася для обстрілу мирного населення у Миколаївській області.

Володимир Омельченко

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