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Спецпризначенці знищили російський "Град", з якого окупанти обстрілювали цивільних на Миколаївщині

Спецпризначенці знищили російський "Град", з якого окупанти обстрілювали цивільних на Миколаївщині

Київ • УНН

 • 33354 перегляди

Українські Сили спеціальних операцій знищили російську реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град", яка використовувалася для обстрілу мирного населення у Миколаївській області.

Бійці Сил спеціальних операцій ЗСУ знищили російську реактивну систему залпового вогню БМ-21"Град", з якої окупанти обстрілювали цивільне населення Миколаївщини. Про це повідомила пресслужба ССО, передає УНН.

Деталі 

Інцидент трапився на Харківському напрямку. Під час повітряної розвідки оператори одного з підрозділів ССО виявили реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град". З неї ворожа армія вела обстріл цивільного населення Миколаївщини. 

Коли "Град" намагався покинути зону ведення вогню, оператори ССО нанесли по цілі удар FPV-дроном

- йдеться у дописі.

Унаслідок вогневого ураження знищено: БМ-21 "Град", розрахунок (двоє військовослужбовців армії рф) і водія бойової машини.

Нагадаємо

російські війська вночі атакували Миколаївську область за допомогою безпілотників, уламки збитих БпЛА пошкодили приміщення агропідприємства.

ССО показали як HIMARS нищить ворожі "Торнадо-Г" і "Мста-С"10.01.24, 20:22 • 121269 переглядiв

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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