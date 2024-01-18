Спецпризначенці знищили російський "Град", з якого окупанти обстрілювали цивільних на Миколаївщині

Бійці Сил спеціальних операцій ЗСУ знищили російську реактивну систему залпового вогню БМ-21"Град", з якої окупанти обстрілювали цивільне населення Миколаївщини. Про це повідомила пресслужба ССО, передає УНН.

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Інцидент трапився на Харківському напрямку. Під час повітряної розвідки оператори одного з підрозділів ССО виявили реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град". З неї ворожа армія вела обстріл цивільного населення Миколаївщини.

Коли "Град" намагався покинути зону ведення вогню, оператори ССО нанесли по цілі удар FPV-дроном - йдеться у дописі.

Унаслідок вогневого ураження знищено: БМ-21 "Град", розрахунок (двоє військовослужбовців армії рф) і водія бойової машини.

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