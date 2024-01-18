Спецназовцы уничтожили российский "Град", из которого оккупанты обстреливали гражданских на Николаевщине
Украинские Силы специальных операций уничтожили российскую реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град", которая использовалась для обстрела мирного населения в Николаевской области.
Украина начала меньше экспортировать агротовары из-за проблем в Красном море - Сольский
Кризис в Красном море вызвал падение украинского экспорта сельскохозяйственной продукции.
Кибератака на Киевстар: в компании оценили убытки
Российская кибератака на мобильный оператор "Киевстар" в декабре будет стоить компании примерно 3,6 миллиарда гривен дохода.
Херсон снова атакует враг, в центре города слышны взрывы - ГВА
Российская армия возобновила атаки на Херсон, в центре города раздаются взрывы, сообщает глава Херсонской ГВА Роман Мрочко.
В результате ночного обстрела рф Тягинки на Херсонщине пострадали два человека
Российские войска ночью атаковали Тягинку в Херсонской области, ранив двух человек.
На Харьковщине заработала первая в Украине мобильная аптека
В Харьковской области заработала первая в Украине мобильная аптека, которая доставляет лекарства в 80 населенных пунктов. Этот проект имеет целью улучшить доступ к лекарствам в селах и прифронтовых районах, особенно во время военного положения.
Украина скоординировала с Австрией шаги по использованию замороженных активов рф и графику вступления в ЕС
Украина и Австрия скоординировали шаги по использованию замороженных российских активов для помощи Украине и графику вступления Украины в ЕС, о чем заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Страны Балтии выступают за запрет импорта российского зерна в ЕС - литовский министр транспорта
Министр транспорта и коммуникаций Литвы Марюс Скуодис по итогам встречи с латвийским и эстонским коллегой заявил, что страны Балтии поддерживают включение российского и белорусского зерна в пакет санкций ЕС.
Французская полиция провела обыск в налоговой службе из-за трансфера Неймара - Reuters
Французская полиция провела обыск в офисе налоговой службы Министерства финансов из-за трансфера Неймара.
В Европарламенте предлагают создать должность комиссара ЕС по вопросам обороны
Крупнейшая партия в Европейском парламенте, предлагает заменить главного дипломата ЕС на комиссара по вопросам обороны для лучшего управления внешней и оборонной политикой.