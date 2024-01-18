Спецназовцы уничтожили российский "Град", из которого оккупанты обстреливали гражданских на Николаевщине

Бойцы Сил специальных операций ВСУ уничтожили российскую ракетную систему залпового огня БМ-21 "Град", из которой оккупанты обстреливали гражданское население Николаевщины. Об этом сообщила пресс-служба ССО, передает УНН.

Детали

Инцидент произошел на Харьковском направлении. Во время воздушной разведки операторы одного из подразделений ССО обнаружили реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град". Из нее вражеская армия вела обстрел гражданского населения Николаевщины.

Когда "Град" пытался покинуть зону ведения огня, операторы ССО нанесли по цели удар FPV-дроном - говорится в заметке.

В результате огневого поражения уничтожены: БМ-21 "Град", расчет (двое военнослужащих армии рф) и водитель боевой машины.

Напомним,

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