"Армия дронов" за неделю уничтожила более 300 единиц российской военной техники - Федоров

В течение прошлой недели, ударные роты БпЛА из "Армии дронов" уничтожили 307 единиц российской военной техники. Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает УНН.

Детали

Украинская делегация на прошлой неделе работала в Давосе, показывала международным топ-компаниям технологии, которые используют военные на поле боя. Работу этих технологий ощутили на себе еще по меньшей мере 360 оккупантов - рассказал Федоров.

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Так, на прошлой неделе "Армия дронов" ликвидировала:

73 танка;

95 боевых бронированных машин;

10 самоходных артиллерийских установок;

38 пушек;

1 систему ППО;

69 грузовиков/спецтранспорта;

15 единиц радиотехнического оборудования;

220 опорных пунктов;

2 РСЗО;

369 оккупантов.

Дополнение

Отмечается, что в отчет вошли лани роты НГУ, подразделения СБУ и 15 рот ВСУ и 1 подразделения Госспецсвязи. Все подразделения предоставили видеоподтверждение ликвидации целей.

Напомним,

Украинские Силы специальных операций уничтожили российскую реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град", которая использовалась для обстрела мирного населения в Николаевской области.