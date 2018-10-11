Екзарх Даниїл розповів, коли оголосять рішення щодо автокефалії УПЦ

“Доповідь пройшла чудово (вчора — ред.), ми провели зустріч із патріархом, а сьогодні зранку продовжуємо. Надіємося, що до кінця дня буде офіційне повідомлення. Доповідь була сприйнята чудово. Я думаю, всі були зацікавлені українським питанням, було багато питань і відповідей. Так що думаю, що буде щось позитивне. Буде ще продовження доповіді і обговорення. Думаю, за кілька годин ви почуєте результати”, — сказав він.

Нагадаємо, 10 жовтня, на засіданні синоду Константинопольського патріархату почали розглядати питання надання автокефалії української церкви.

Як повідомляв УНН, 10 жовтня на синод Вселенського патріархату прибули призначені в Україну екзархи.

9 жовтня у Стамбулі розпочалося засідання синоду Константинопольського патріархату.

Зазначимо, за так званою дорожньою картою до отримання автокефалії Православною церквою в Україні, після відповідного рішення синоду Вселенського патріархату ще має відбутися собор за участю архієреїв УПЦ КП, УАПЦ та УПЦ МП у Києві щодо утворення єдиної помісної УПЦ та обрання предстоятеля, на посаду якого в УПЦ КП висуватимуть кандидатуру Патріарха Філарета, а потім - отримання Томоса про автокефалію як документа.