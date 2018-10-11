Экзарх Даниил рассказал, когда объявят решение по автокефалии УПЦ

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 114488 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 122503 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 161862 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 150671 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 139479 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 13:58 • 129893 просмотра

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 октября. УНН. Сегодня в Стамбуле продолжится доклад экзархов, которые находились в Киеве в рамках подготовки автокефалии Украинской православной церквей, к концу дня ожидается официальное сообщение по украинскому вопросу. Об этом рассказал экзарх Вселенского патриарха, архиепископ Даниил Памфилии из США, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

"Доклад прошел замечательно (вчера - ред.), мы провели встречу с патриархом, а сегодня утром продолжаем. Надеемся, что к концу дня будет официальное сообщение. Доклад был воспринят замечательно. Я думаю, все были заинтересованы украинским вопросом, было много вопросов и ответов. Так что думаю, что будет что-то положительное. Будет еще продолжение доклада и обсуждение. Думаю, через несколько часов вы услышите результаты", - сказал он.

Напомним, 10 октября, на заседании синода Константинопольского патриархата начали рассматривать вопрос предоставления автокефалии украинской церкви.

Как сообщал УНН, 10 октября на синод Вселенского патриархата прибыли назначенные в Украину экзархи.

9 октября в Стамбуле началось заседание синода Константинопольского патриархата.

Отметим, по так называемой дорожной карте, до получения автокефалии Православной церковью в Украине, после соответствующего решения синода Вселенского патриархата еще предстоит собор с участием архиереев УПЦ КП, УАПЦ и УПЦ МП в Киеве о создании единой поместной УПЦ и избрания предстоятеля, на должность которого в УПЦ КП будут выдвигать кандидатуру Патриарха Филарета, а затем - получение Томоса об автокефалии как документа.

Украинские Национальные Новости

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