Экзарх Даниил рассказал, когда объявят решение по автокефалии УПЦ

"Доклад прошел замечательно (вчера - ред.), мы провели встречу с патриархом, а сегодня утром продолжаем. Надеемся, что к концу дня будет официальное сообщение. Доклад был воспринят замечательно. Я думаю, все были заинтересованы украинским вопросом, было много вопросов и ответов. Так что думаю, что будет что-то положительное. Будет еще продолжение доклада и обсуждение. Думаю, через несколько часов вы услышите результаты", - сказал он.

Напомним, 10 октября, на заседании синода Константинопольского патриархата начали рассматривать вопрос предоставления автокефалии украинской церкви.

Как сообщал УНН, 10 октября на синод Вселенского патриархата прибыли назначенные в Украину экзархи.

9 октября в Стамбуле началось заседание синода Константинопольского патриархата.

Отметим, по так называемой дорожной карте, до получения автокефалии Православной церковью в Украине, после соответствующего решения синода Вселенского патриархата еще предстоит собор с участием архиереев УПЦ КП, УАПЦ и УПЦ МП в Киеве о создании единой поместной УПЦ и избрания предстоятеля, на должность которого в УПЦ КП будут выдвигать кандидатуру Патриарха Филарета, а затем - получение Томоса об автокефалии как документа.