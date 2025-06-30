Arianespace запустить супутники CO3D та MicroCarb ракетою Vega C
Київ • УНН
Європейський консорціум Arianespace 25 липня 2025 року виведе на орбіту супутники CO3D від Airbus Defence and Space та MicroCarb від CNES за допомогою ракети Vega C. Місія CO3D створюватиме 3D-карти Землі, а MicroCarb картографуватиме джерела та поглиначі CO2.
25 липня 2025 року європейський консорціум Arianespace виведе на орбіту супутники CO3D компанії Airbus Defence and Space, а також супутник MicroCarb компанії CNES за допомогою ракети Vega C.
Передає УНН із посиланням на satnews.
25 липня 2025 року компанія Arianespace за допомогою ракети-носія Vega C виведе на орбіту супутники CO3D компанії Airbus Defence and Space, а також супутник CNES MicroCarb.
Довідка
Місія CO3D складається з чотирьох невеликих супутників - це сузір'я (Constellation Optique en 3D), що має складати тривимірні карти земної кулі з низької орбіти. Місія буде обслуговувати потреби державного і приватного секторів.
Місія MicroCarb призначена для картографування джерел і поглиначів вуглекислого газу (CO2) - найважливішого парникового газу - в глобальному масштабі.
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