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Arianespace запустит спутники CO3D и MicroCarb ракетой Vega C

Киев • УНН

 • 348 просмотра

Европейский консорциум Arianespace 25 июля 2025 года выведет на орбиту спутники CO3D от Airbus Defence and Space и MicroCarb от CNES с помощью ракеты Vega C. Миссия CO3D будет создавать 3D-карты Земли, а MicroCarb будет картографировать источники и поглотители CO2.

Arianespace запустит спутники CO3D и MicroCarb ракетой Vega C

25 июля 2025 года европейский консорциум Arianespace выведет на орбиту спутники CO3D компании Airbus Defence and Space, а также спутник MicroCarb компании CNES с помощью ракеты Vega C.

Передает УНН со ссылкой на satnews.

25 июля 2025 года компания Arianespace с помощью ракеты-носителя Vega C выведет на орбиту спутники CO3D компании Airbus Defence and Space, а также спутник CNES MicroCarb.

Справка

Миссия CO3D состоит из четырех небольших спутников — это созвездие (Constellation Optique en 3D), которое должно составлять трехмерные карты земного шара с низкой орбиты. Миссия будет обслуживать потребности государственного и частного секторов.

Миссия MicroCarb предназначена для картографирования источников и поглотителей углекислого газа (CO2) - важнейшего парникового газа - в глобальном масштабе.

Напомним

Первый в мире фотонный квантовый компьютер успешно выведен на орбиту в рамках миссии SpaceX Transporter 14

Миссия Proba‑3 впервые создала искусственное солнечное затмение. Два спутника ESA, расположенные на расстоянии 150 метров, позволяют наблюдать солнечную корону.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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