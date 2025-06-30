Arianespace запустит спутники CO3D и MicroCarb ракетой Vega C

25 июля 2025 года европейский консорциум Arianespace выведет на орбиту спутники CO3D компании Airbus Defence and Space, а также спутник MicroCarb компании CNES с помощью ракеты Vega C.

Передает УНН со ссылкой на satnews.

25 июля 2025 года компания Arianespace с помощью ракеты-носителя Vega C выведет на орбиту спутники CO3D компании Airbus Defence and Space, а также спутник CNES MicroCarb.

Справка

Миссия CO3D состоит из четырех небольших спутников — это созвездие (Constellation Optique en 3D), которое должно составлять трехмерные карты земного шара с низкой орбиты. Миссия будет обслуживать потребности государственного и частного секторов.

Миссия MicroCarb предназначена для картографирования источников и поглотителей углекислого газа (CO2) - важнейшего парникового газа - в глобальном масштабе.

Напомним

Первый в мире фотонный квантовый компьютер успешно выведен на орбиту в рамках миссии SpaceX Transporter 14.

Миссия Proba‑3 впервые создала искусственное солнечное затмение. Два спутника ESA, расположенные на расстоянии 150 метров, позволяют наблюдать солнечную корону.