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Арестович: у плані "Б" по Донбасу наразі немає потреби

Арестович: у плані "Б" по Донбасу наразі немає потреби

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. Після заяв Президента РФ Володимира Путіна щодо продовження спільної роботи у “нормандському форматі”, потреби у плані “Б” щодо вирішення ситуації на сході України наразі немає. Про це сказав в коментарі УНН речник української делегації у ТКГ Олексій Арестович.

Так, співрозмовник УНН, говорячи про “План дій по Донбасу” української делегації, зазначив, що “цей наш план є таким шляхом, як це можна виконати і завершити цей збройних конфлікт”.

На питання, чи означає це, що Україні поки не потрібний так званий план “Б” по Донбасу, Арестович зазначив,що наразі робота продовжиться планом “А”.

“Після заяви Путіна, поки нема потреби у плані „Б“.

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Він підтвердив готовність просуватись планом „А“, я думаю, буде можлива зустріч політичних радників у найближчий час, і подивимось, що вони будуть робити на ТКГ і підгрупах. Особливо по чутливим питанням відкриття КПВВ, безпекові питання, полонені. Але, я можу сказати, що і Президент, і РНБО, продовжать працювати над можливими варіантами, якщо зрештою все ж таки план „А“ не вдасться. Робота не припиняється ні на хвилину, держава готова всебічно. Планування здійснюється сценарно, тобто є декілька варіантів реагування”, — заявив Арестович.

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Зі слів спікера української делегація, у разі, якщо є добра воля сторін, то і планом “А” можна вирішити всі питання.

Нагадаємо, раніше Арестович заявив, що план “Б” по Донбасу наразі дискутується в кулуарах. І ключове слово там миротворці.

Українські Національні Новини

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