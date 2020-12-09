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Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
01:40 • 18813 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 78349 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 100736 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 116909 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 151914 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 199804 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 195414 просмотра

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Арестович: в плане "Б" по Донбассу пока нет необходимости

Арестович: в плане "Б" по Донбассу пока нет необходимости

Киев  •  УНН

 • 22815 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. После заявлений Президента РФ Владимира Путина о продлении совместной работы в “нормандском формате”, потребности в плане “Б” по решению ситуации на востоке Украины пока нет. Об этом сказал в комментарии УНН представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

Так, собеседник УНН, говоря о “Плане действий по Донбассу” украинской делегации, отметил, что “этот наш план является таким путем, как это можно выполнить и завершить этот вооруженного конфликта”.

На вопрос, означает ли это, что Украине пока не нужен так называемый план “Б” по Донбассу, Арестович отметил, что сейчас работа продолжится плану “А”.

“После заявления Путина, пока нет необходимости в плане „Б“.

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Он подтвердил готовность продвигаться плану „А“, я думаю, будет возможна встреча политических советников в ближайшее время, и посмотрим, что они будут делать на ТКГ и подгруппам. Особенно по чувствительным вопросам открытия КПВВ, вопросы безопасности, пленные. Но, я могу сказать, что и Президент, и СНБО, продолжат работать над возможными вариантами, если в конце концов все же план „А“ не удастся. Работа не прекращается ни на минуту, государство готово всесторонне. Планирование осуществляется сценарно, то есть несколько вариантов реагирования”, — заявил Арестович.

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По словам спикера украинской делегации, в случае, если есть добрая воля сторон, то и по плану “А” можно решить все вопросы.

Напомним, ранее Арестович заявил, что план “Б” по Донбассу пока обсуждается в кулуарах. И ключевое слово там миротворцы.

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