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Арестович про позачергове засідання в ТКГ: росіяни “комплексують”, на поступки готові

Арестович про позачергове засідання в ТКГ: росіяни “комплексують”, на поступки готові

Київ • УНН

 • 40440 перегляди

КИЇВ. 19 листопада. УНН. Російська сторона у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації у Донецькій і Луганській областях України на переговорах про відкриття КПВВ комплексує, але готова йти на поступки. Про це в коментарі УНН за підсумками сьогоднішнього позачергового засідання гуманітарної підгрупи заявив речник української делегації Олексій Арестович.

“Загальні риси полягають у тому, що вони комплексують перед тією роботою, яку ми зробили, і бояться, що бабусі їх розірвуть, коли пересічуть лінію розмежування і побачать, що у нас тут ЦНАП, у нас тут Ощадбанк, який їм гроші дає, а вони не зробили нічого, і їм потрібно звинуватити, я так розумію, українську сторону в тому, що ми затягували тощо. Вони роблять основну ставку на те, що ми нібито перешкоджаємо автобусному сполученню, ніяк не можемо домовитись”, - сказав Арестович.

Він зазначив, що 10 листопада у підгрупі російська сторона повідомила про технічні зауваження. Українська сторона у відповідь надалда свої пропозиції щодо того, як пропонує реалізувати ці технічні зауваження. І, сьогодні 19-е, у підгрупі по списку цих зауважень просунулись трохи вперед.

На питання про те, чи готові росіяни йти на поступки співрозмовник відповів: “Готові”.

“Вони роблять як завжди, включають “дурачка” і в пресу дають гнівні повідомлення про те, яка погана українська сторона. Насправді, в підгрупах вони працюють, і доволі конструктивно – з криком, шумом, але ми просуваємось вперед, вирішуючи конкретні деталі. Сьогодні вирішили дві зі, скажімо, декількох”, - зазначив він.

Водночас він нагадав, що збиратись в двох інших підгрупах позачергово російська сторона відмовилась.

“Вони кажуть, що нема чого показати в політичній і нема про що розмовляти у безпековій – тиснуть”, - зазначив представник української делегації, додавши що, на його думку, до 24 листопада інших засідань підгруп не відбудеться.

Нагадаємо, раніше сьогодні українська делегація заявила, що пропонує скликати позачергові засідання робочої підгрупи ТКГ з безпекових питань, робочої підгрупи ТКГ з політичних питань і робочої підгрупи ТКГ з гуманітарних питань.

9 листопада, українська делегація в ТКГ заявила, що Росія зірвала відкриття КПВВ на Донбасі.

Починаючи з 10 листопада, Держприкордонслужба повністю забезпечила функціонування семи КПВВ, в той же час пропуск блокувався з боку представників ОРДЛО.

За даними ДПСУ, станом на 19 листопада на Донбасі функціонує сім КПВВ, проте фактичний пропуск громадян сьогодні здійснювався лише у контрольному пункті в’їзду-виїзду "Станиця Луганська".

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