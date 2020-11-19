Арестович о внеочередном заседании в ТКГ: русские "комплексуют", на уступки готовы

"Общие черты заключаются в том, что они комплексуют перед той работой, которую мы сделали, и боятся, что бабушки их разорвут, когда пересекут линию разграничения и увидят, что у нас здесь ЦПАП, у нас тут Ощадбанк, им деньги дает, а они не сделали ничего, и им нужно обвинить, я так понимаю, украинскую сторону в том, что мы затягивали и тому подобное. Они делают основную ставку на то, что мы якобы препятствуем автобусному сообщению, никак не можем договориться", - сказал Арестович.

Он отметил, что 10 ноября в подгруппе российская сторона сообщила о технических замечаниях. Украинская сторона в ответ предоставила свои предложения относительно того, как предлагает реализовать эти технические замечания. И, сегодня 19, в подгруппе по списку этих замечаний продвинулись немного вперед.

На вопрос о том, готовы ли россияне идти на уступки собеседник ответил: "Готовы".

"Они делают как всегда, включают "дурачка" и в прессу дают гневные сообщения о том, какая плохая украинская сторона. На самом деле, в подгруппах они работают, и довольно конструктивно - с криком, шумом, но мы продвигаемся вперед, решая конкретные детали. Сегодня решили две из, скажем, нескольких", - отметил он.

В то же время он напомнил, что собираться в двух других подгруппах российская сторона отказалась.

"Они говорят, что нечего показать в политической и не о чем говорить в области безопасности - давят", - отметил представитель украинской делегации, добавив, что, по его мнению, до 24 ноября других заседаний подгрупп не произойдет.

Напомним, ранее сегодня украинская делегация заявила, что предлагает созвать внеочередное заседание рабочей подгруппы ТКГ по вопросам безопасности, рабочей подгруппы ТКГ по политическим вопросам и рабочей подгруппы ТКГ по гуманитарным вопросам.

9 ноября, украинская делегация в ТКГ заявила, что Россия сорвала открытие КПВВ на Донбассе.

Начиная с 10 ноября, Госпогранслужба полностью обеспечила функционирование семи КПВВ, в то же время пропуск блокировался со стороны представителей ОРДЛО.

По данным ГПСУ, по состоянию на 19 ноября на Донбассе функционирует семь КПВВ, однако фактический пропуск граждан сегодня осуществлялся только в контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская".