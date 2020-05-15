Арбітр визнав доленосну помилку в фіналі Ліги чемпіонів

У фіналі Ліги чемпіонів 2016 року зійшлися два мадридські клуб — “Реал” і “Атлетіко”. За словами англійця бригада рефері не зафіксувала офсайд в епізоді, коли “королівський клуб” забивав м’яч.

“Мене часто запитують про фінал Ліги чемпіонів сезону-2015/2016. У тому матчі „Реал“ повів в рахунку, але м’яч був забитий з невеликого офсайду. Ми зрозуміли це в перерві, мій помічник пропустив епізод. Я дав „Атлетіко“ пенальті в бік воріт „Реалу“ на початку другого тайму, коли Пепе порушив правила на Фернандо Торресі. Пепе був в люті і сказав мені на ідеальному англійському: „це не пенальті, Марк“. Я відповів йому: „це вашого першого гола не повинно було бути“. Це змусило його замовчати”, — відзначив Клаттенбург.

Зауважимо, що фінал 2015-16 років завершився нічиєю 1:1 в основний час (забив Рамос і Карраско), а у серії пенальті кращими були футболісти “галактікос” (5:3).