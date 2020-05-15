Арбитр признал судьбоносную ошибку в финале Лиги чемпионов

В финале Лиги чемпионов 2016 сошлись два мадридских клуба — “Реал” и “Атлетико”. По словам англичанина бригада рефери не зафиксировала офсайд в эпизоде, когда “королевский клуб” забивал мяч.

“Меня часто спрашивают о финале Лиги чемпионов сезона-2015/2016. В том матче „Реал“ повел в счете, но мяч был забит из небольшого офсайда. Мы поняли это в перерыве, мой помощник пропустил эпизод. Я дал „Атлетико“ пенальти в сторону ворот „Реала“ в начале второго тайма, когда Пепе сфолил на Фернандо Торреса. Пепе был в ярости и сказал мне на идеальном английском: „это не пенальти, Марк“. Я ответил ему: „Это вашего первого гола не должно было быть“. Это заставило его замолчать”, — отметил Клаттенбург.

Заметим, что финал 2015-16 годов завершился ничьей 1:1 в основное время (забил Рамос и Карраско), а в серии пенальти лучшими были футболисты “галактикос” (5:3).