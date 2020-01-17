Арахамія вважає рішення Гончарука про відставку правильним
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що позиція Прем'єр-міністра Олексія Гончарука щодо відставки правильна та сильна. Про це він написав в коментарях під постом прем'єр-міністр Олексія Гончарука щодо заяви про відставку у Facebook, передає УНН.
"Позиція Прем'єр-міністра щодо заяви про відставку - правильна і сильна. Цей крок підкреслює командність. Останнє слово за президентом, ми чекаємо його рішення. До рішення президента без коментарів", - написав Арахамія.
Нагадаємо, 17 січня Прем'єр-міністр Олексій Гончарук написав заяву про відставку і передав її Президенту України Володимиру Зеленському з правом внесення у Верховну Раду.
Президент України Володимир Зеленський отримав подане Прем’єр-міністром Олексієм Гончаруком прохання про відставку. Глава держави розгляне зазначену заяву. Про результати розгляду Офіс Президента України повідомить окремо.
Як повідомлялося в УНН, у мережі опублікували запис розмови, ймовірно, Прем'єр-міністра України Олексія Гончарука. Останній обговорює економічні питання і зазначає, що він "повний профан".
Записи були оприлюдненні перед засіданням фракції партії "Слуга народу", під час якої мали обговорюватися кадрові питання та, зокрема, "захмарні" зарплати окремих міністрів та їхніх заступників. Гончарук на засідання фракції не прийшов. За неофіційною інформацією, він поїхав до Офісу Президента. Після чого з’явилася інформація, що Прем’єр написав заяву про відставку з посади, однак, цю інформацію спростували у пресслужбі Кабміну.
Також нагадаємо, Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук через більш ніж півдоби після появи перших "зливів" з аудіозаписами нарад членів уряду та представників НБУ відреагував на їхню появу та заявив, що і надалі працюватиме над тим, щоб "кожен українець відчув реальні зміни".