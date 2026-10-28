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Apple представила MacBook Pro із сенсорним OLED-екраном

Київ • УНН

 • 144 перегляди

Новий MacBook Pro отримав сенсорний OLED-екран, чипи M5 Pro та M5 Max і автономність до 24 годин. Продажі стартують 6 листопада.

Apple представила MacBook Pro із сенсорним OLED-екраном

Apple представила новий MacBook Pro із сенсорним OLED-дисплеєм, процесорами M5 Pro та M5 Max і підтримкою Dynamic Island. Ноутбук отримав екран із частотою оновлення до 120 Гц, автономність до 24 годин і можливість підключення до чотирьох зовнішніх дисплеїв. Попередні замовлення вже доступні, а продажі стартують 6 листопада. Про це повідомляє The Verge, пише УНН.

Деталі

Презентація відбулася в середу під час заходу "Pro and tell". Новий MacBook Pro оснащений дисплеєм PROLED XDR із тандемною OLED-структурою. Він підтримує пікову яскравість SDR до 2000 ніт і має коефіцієнт контрастності 10 000 000:1.

На екрані розміщено Dynamic Island, який може відображати Live Activities — інтерактивні сповіщення, подібні до тих, що доступні на iPhone. Крім того, Apple повернула підсвічений логотип на кришці ноутбука.

За словами компанії, сенсорний датчик вбудований безпосередньо в панель дисплея, а не розміщений поверх неї. Така конструкція має зменшити затримку під час взаємодії з екраном.

Сенсорне керування можна використовувати для прокручування вебсторінок, збільшення фотографій, тестування застосунків для iOS та iPadOS і роботи з програмними музичними інструментами. Apple також повідомила, що її застосунки оптимізовані для сенсорного введення, а оновлений API дасть змогу стороннім розробникам додавати підтримку дотиків до власних програм.

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Ноутбук доступний у двох розмірах. 14-дюймова модель важить приблизно 1,36 кг, а 16-дюймова — 1,81 кг. Фактична діагональ дисплеїв становить відповідно 14,2 та 16,3 дюйма. Обидві моделі стали тоншими завдяки оновленій конструкції.

За даними Apple, MacBook Pro забезпечує до 24 годин автономної роботи. Серед роз’ємів — MagSafe 3, вихід для навушників, пристрій для читання SD-карт, HDMI та три порти Thunderbolt 5. Ноутбук підтримує одночасне підключення до трьох зовнішніх дисплеїв, а версія з M5 Max — до чотирьох.

Apple також відзначає шестидинамікову аудіосистему, яка, за заявою компанії, забезпечує на 50% глибші баси та чітке звучання. Крім того, пристрій отримав шарнір нової конструкції для підвищення стійкості.

Вартість 14-дюймового MacBook Pro стартує від 2899 доларів, а 16-дюймового — від 3399 доларів. Попередні замовлення можна оформити вже зараз, а офіційний старт продажів запланований на 6 листопада.

Apple тривалий час не підтримувала ідею сенсорних екранів у ноутбуках. У 2016 році компанія почала оснащувати MacBook Pro панеллю Touch Bar замість традиційних функціональних клавіш. Однак у 2021 році повернула фізичні клавіші, а у 2023-му остаточно відмовилася від Touch Bar.

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Ольга Розгон

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