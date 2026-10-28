Apple представила MacBook Pro с сенсорным OLED-экраном

Apple представила новый MacBook Pro с сенсорным OLED-дисплеем, процессорами M5 Pro и M5 Max и поддержкой Dynamic Island. Ноутбук получил экран с частотой обновления до 120 Гц, автономность до 24 часов и возможность подключения до четырех внешних дисплеев. Предзаказы уже доступны, а продажи стартуют 6 ноября. Об этом сообщает The Verge, пишет УНН.

Детали

Презентация состоялась в среду во время мероприятия "Pro and tell". Новый MacBook Pro оснащен дисплеем PROLED XDR с тандемной OLED-структурой. Он поддерживает пиковую яркость SDR до 2000 нит и имеет коэффициент контрастности 10 000 000:1.

На экране размещен Dynamic Island, который может отображать Live Activities — интерактивные уведомления, подобные тем, что доступны на iPhone. Кроме того, Apple вернула подсвеченный логотип на крышке ноутбука.

По словам компании, сенсорный датчик встроен непосредственно в панель дисплея, а не размещен поверх нее. Такая конструкция должна уменьшить задержку при взаимодействии с экраном.

Сенсорное управление можно использовать для прокрутки веб-страниц, увеличения фотографий, тестирования приложений для iOS и iPadOS и работы с программными музыкальными инструментами. Apple также сообщила, что ее приложения оптимизированы для сенсорного ввода, а обновленный API позволит сторонним разработчикам добавлять поддержку касаний в собственные программы.

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Ноутбук доступен в двух размерах. 14-дюймовая модель весит примерно 1,36 кг, а 16-дюймовая — 1,81 кг. Фактическая диагональ дисплеев составляет соответственно 14,2 и 16,3 дюйма. Обе модели стали тоньше благодаря обновленной конструкции.

По данным Apple, MacBook Pro обеспечивает до 24 часов автономной работы. Среди разъемов — MagSafe 3, выход для наушников, устройство для чтения SD-карт, HDMI и три порта Thunderbolt 5. Ноутбук поддерживает одновременное подключение до трех внешних дисплеев, а версия с M5 Max — до четырех.

Apple также отмечает шестидинамиковую аудиосистему, которая, по заявлению компании, обеспечивает на 50% более глубокие басы и четкое звучание. Кроме того, устройство получило шарнир новой конструкции для повышения устойчивости.

Стоимость 14-дюймового MacBook Pro начинается от 2899 долларов, а 16-дюймового — от 3399 долларов. Предзаказ можно оформить уже сейчас, а официальный старт продаж запланирован на 6 ноября.

Apple долгое время не поддерживала идею сенсорных экранов в ноутбуках. В 2016 году компания начала оснащать MacBook Pro панелью Touch Bar вместо традиционных функциональных клавиш. Однако в 2021 году вернула физические клавиши, а в 2023-м окончательно отказалась от Touch Bar.

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