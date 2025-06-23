Американську базу в Сирії обстріляли мінометами - Mehr
Київ • УНН
Американська військова база в провінції Хасеке, Сирія, зазнала мінометного обстрілу. Після атаки посилено заходи безпеки на об'єкті, що не вперше стає мішенню проіранських угруповань.
Американська військова база в провінції Хасеке на сході Сирії зазнала мінометного обстрілу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Mehr.
Деталі
За інформацією поінформованих джерел, напад стався у понеділок.
Було здійснено атаку на американську військову базу в районі на заході провінції Хасеке в Сирії – зазначили джерела.
Вони уточнили, що після обстрілу на об'єкті було запроваджено посилені заходи безпеки.
Після нападу біля головного входу було вжито суворих заходів безпеки
Довідка
У Сирії розміщено кілька американських військових баз, здебільшого на північному сході країни, де діють курдські сили. Ці об’єкти неодноразово ставали мішенню для атак із боку проіранських угруповань.
Нагадаємо
Обстріли американських баз у Сирії та Іраку почастішали після загострення конфлікту на Близькому Сході. США звинувачують Іран у підтримці збройних груп, які здійснюють подібні напади.
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