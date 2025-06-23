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Американську базу в Сирії обстріляли мінометами - Mehr

Київ • УНН

 • 516 перегляди

Американська військова база в провінції Хасеке, Сирія, зазнала мінометного обстрілу. Після атаки посилено заходи безпеки на об'єкті, що не вперше стає мішенню проіранських угруповань.

Американську базу в Сирії обстріляли мінометами - Mehr

Американська військова база в провінції Хасеке на сході Сирії зазнала мінометного обстрілу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Mehr.

Деталі

За інформацією поінформованих джерел, напад стався у понеділок.

Було здійснено атаку на американську військову базу в районі на заході провінції Хасеке в Сирії – зазначили джерела.

– зазначили джерела.

Вони уточнили, що після обстрілу на об'єкті було запроваджено посилені заходи безпеки.

Після нападу біля головного входу було вжито суворих заходів безпеки

– додали джерела Mehr.

Довідка

У Сирії розміщено кілька американських військових баз, здебільшого на північному сході країни, де діють курдські сили. Ці об’єкти неодноразово ставали мішенню для атак із боку проіранських угруповань.

Нагадаємо

Обстріли американських баз у Сирії та Іраку почастішали після загострення конфлікту на Близькому Сході. США звинувачують Іран у підтримці збройних груп, які здійснюють подібні напади.

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Андрій Кулик

Андрій Кулик

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