Американскую базу в Сирии обстреляли минометами - Mehr

Американская военная база в провинции Хасеке на востоке Сирии подверглась минометному обстрелу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Mehr.

Детали

По информации информированных источников, нападение произошло в понедельник.

Была совершена атака на американскую военную базу в районе на западе провинции Хасеке в Сирии – отметили источники. – отметили источники.

Они уточнили, что после обстрела на объекте были введены усиленные меры безопасности.

После нападения у главного входа были приняты строгие меры безопасности – добавили источники Mehr.

Справка

В Сирии размещено несколько американских военных баз, в основном на северо-востоке страны, где действуют курдские силы. Эти объекты неоднократно становились мишенью для атак со стороны проиранских группировок.

Напомним

Обстрелы американских баз в Сирии и Ираке участились после обострения конфликта на Ближнем Востоке. США обвиняют Иран в поддержке вооруженных групп, осуществляющих подобные нападения.

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