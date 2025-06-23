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Американскую базу в Сирии обстреляли минометами - Mehr

Киев • УНН

 • 368 просмотра

Американская военная база в провинции Хасеке, Сирия, подверглась минометному обстрелу. После атаки усилены меры безопасности на объекте, что не впервые становится мишенью проиранских группировок.

Американскую базу в Сирии обстреляли минометами - Mehr

Американская военная база в провинции Хасеке на востоке Сирии подверглась минометному обстрелу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Mehr.

Детали

По информации информированных источников, нападение произошло в понедельник.

Была совершена атака на американскую военную базу в районе на западе провинции Хасеке в Сирии – отметили источники.

– отметили источники.

Они уточнили, что после обстрела на объекте были введены усиленные меры безопасности.

После нападения у главного входа были приняты строгие меры безопасности

– добавили источники Mehr.

Справка

В Сирии размещено несколько американских военных баз, в основном на северо-востоке страны, где действуют курдские силы. Эти объекты неоднократно становились мишенью для атак со стороны проиранских группировок.

Напомним

Обстрелы американских баз в Сирии и Ираке участились после обострения конфликта на Ближнем Востоке. США обвиняют Иран в поддержке вооруженных групп, осуществляющих подобные нападения.

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Андрей Кулик

Андрей Кулик

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