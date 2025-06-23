Американскую базу в Сирии обстреляли минометами - Mehr
Киев • УНН
Американская военная база в провинции Хасеке, Сирия, подверглась минометному обстрелу. После атаки усилены меры безопасности на объекте, что не впервые становится мишенью проиранских группировок.
Американская военная база в провинции Хасеке на востоке Сирии подверглась минометному обстрелу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Mehr.
Детали
По информации информированных источников, нападение произошло в понедельник.
Была совершена атака на американскую военную базу в районе на западе провинции Хасеке в Сирии – отметили источники.
Они уточнили, что после обстрела на объекте были введены усиленные меры безопасности.
После нападения у главного входа были приняты строгие меры безопасности
Справка
В Сирии размещено несколько американских военных баз, в основном на северо-востоке страны, где действуют курдские силы. Эти объекты неоднократно становились мишенью для атак со стороны проиранских группировок.
Напомним
Обстрелы американских баз в Сирии и Ираке участились после обострения конфликта на Ближнем Востоке. США обвиняют Иран в поддержке вооруженных групп, осуществляющих подобные нападения.
ИГИЛ взяла на себя ответственность за теракт в греческой православной церкви в Сирии23.06.25, 11:15 • 1894 просмотра